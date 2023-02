Schmid nach WM-Silber „Das bedeutet mir sehr viel“

Julian Schmid wirkte nach dem größten Erfolg seiner Laufbahn überwältigt, Rang zwei hinter Norwegens erstarktem Kombinierer-König Jarl Magnus Riiber fühlte sich an wie ein Sieg. „Das bedeutet mir sehr viel. Das ist das Saisonhighlight. Es ist ein besonderer Moment, genau am Tag X auf dem Podium zu stehen“, sagte Schmid nach WM-Silber am Samstag im slowenischen Planica. Im Ziel nach zehn Langlauf-Kilometern klatschten sich Weltmeister Riiber und Schmid ganz kurz ab, danach gestand Deutschlands aktuelle Nummer eins in der Nordischen Kombination sofort die Stärke des Rivalen ein: „Der überragende Athlet der vergangenen Jahre. Er hat bewiesen, dass er auf jeden Fall da ist. Riesenrespekt.“