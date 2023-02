Alle Topstars dabei Wellinger und Schmid führen Aufgebot bei Ski-WM an

Mit den Saisonsiegern Andreas Wellinger und Julian Schmid an der Spitze geht der Deutsche Skiverband (DSV) in die Nordische Ski-WM in Planica (21. Februar bis 5. März). Der DSV nominierte in den Sparten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination insgesamt 33 Sportlerinnen und Sportler, ein weiterer Platz im Männer-Team der Springer wird nach dem Weltcup in Rasnov vergeben. Vor zwei Jahren in Oberstdorf war noch die Rekordzahl von 38 Athleten dabei.