Nordische Ski-WM 2023 Das sind die deutschen Medaillenhoffnungen in Planica

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 überraschte das Frauenteam im Langlauf mit einem Sensations-Olympiasieg im Team-Sprint sowie der Silbermedaille in der 4 x 5 Kilometer-Staffel. Entsprechend groß sind die Hoffnungen nun bei der WM in Planica – zumal es im Weltcup in dieser Saison gut lief.