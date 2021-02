Skispringen

Wann geht's los? Am Freitag, 26. Februar, steht für die Skispringerinnen die erste Medaillenentscheidung an, für die Herren einen Tag später. Am Sonntag findet dann der Mixed-Wettbewerb statt. Am 3., 5. und 6. März geht es dann erneut um WM-Titel von der Schanze.

Einen Überblick über den vollständigen Zeitplan der WM finden Sie hier.

WM-Prognose: In allen Teamwettbewerben ist die deutsche Mannschaft Titelverteidiger. Auch 2021 ist dort eine Medaille in allen Entscheidungen drin. In den Einzelspringen liegen derzeit allerdings Skispringer anderer Nationen vor den Deutschen. Titelverteidiger Markus Eisenbichler zeigte sich zuletzt nicht mehr ganz so stark wie am Anfang des Winters. Dennoch geht es für ihn in Oberstdorf um Medaillen. Vizeweltmeister Karl Geiger hat nach der Vierschanzentournee seine gute Form verloren. Bei ihm kommt es drauf an, ob er in seiner Heimat Oberstdorf zurück zu seinem Sprungstil findet.

Bei den Frauen kann Katharina Althaus aufs Podestspringen. Ingesamt sollten vier Medaillen drin sein bei der Heim-WM.