Ski-Fahrer erleidet schwerste Verletzungen: „Da wird einem ganz kalt am Rücken“

Wolkenstein in Gröden Der Schweizer Ski-Fahrer Marc Gisin hat sich bei einem Sturz schwerste Verletzungen zugezogen. Er brach sich Rippen und Teile der Wirbelsäule, auch seine Lunge wurde verletzt. Die Szene steht unter Schock.

Andreas Sander blieb "fast das Herz stehen", als er Marc Gisin hilflos durch die Luft fliegen und kurz darauf regungslos im Schnee liegen sah. "So etwas will man nicht sehen", sagte er angesichts jener furchterregenden Szenen, die am Samstag die Abfahrt auf der Saslong im Grödnertal prägten. Gisin, ein 30 Jahre alter Schweizer, war mit Startnummer 18 schwer gestürzt, sein Teamkollege Beat Feuz wendete sich entsetzt ab. Auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, dem zuvor eine bemerkenswerte Siegfahrt gelungen war, schlug die Hand vors Gesicht.

Makabere Pointe: Gisin, bislang im Weltcup dreimal unter den ersten Zehn platziert, hatte in einer am Samstagmorgen in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlichten Kolumne noch erläutert, wie es sich anfühlt, schwer zu stürzen. Er selbst hatte es schon oft erlebt, am schlimmsten war es 2015 beim Super-G auf der Streif in Kitzbühel. Stürze, schrieb Gisin, gehörten zum "Berufsrisiko", als Leistungssportler müsse er "immer und immer wieder an seine Grenzen gehen, um Fortschritte zu machen, Grenzen, die in unserem Fall teilweise auch durch Stürze aufgezeigt werden."