Olympiasiegerin total verliebt : Lindsey Vonn hat sich verlobt - er ist der Glückliche

New York Lindsey Vonn hat sich verlobt. Die ehemalige Skirennfahrerin hat Eishockeyprofi P.K. Subban das Ja-Wort gegeben.

Ein Hochzeitstermin steht noch nicht fest. "Wir sind gerade so beschäftigt. Wir versuchen nach New Jersey zu ziehen. Ich möchte einfach den Moment und die Verlobung genießen", sagte Vonn. Subban war im Juni in der nordamerikanischen Profiliga NHL von den Nashville Predators zu den New Jersey Devils getraded worden.