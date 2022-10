Wenn Russland wieder starten darf : Schwedische Langläuferinnen drohen mit WM-Boykott

Maja Dahlqvist will nicht an der WM teilnehmen, wenn russsische Sportler dabei sind. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Stockholm Aktuell denkt der Internationale Ski- und Snowboardverband darüber nach, russische Athleten und Athletinnen wieder starten zu lassen. Das kommt nicht bei allen gut an.

Die schwedischen Langläuferinnen machen gegen eine mögliche Rückkehr ihrer russischen und belarussischen Konkurrentinnen mobil. Sollte der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) die Athletinnen aus besagten Ländern für die anstehende Saison zulassen, würden sie die WM in Planica boykottieren, sagten Maja Dahlqvist und Linn Svahn. Die FIS will sich am 22. Oktober mit der Frage befassen.