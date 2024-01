„Victoria die Zweite“ Carls Podestshow bei der Tour de Ski

„Ich wusste, dass man fighten muss. Ich wusste aber auch, dass ich das kann“, sagte die 28 Jahre alte Thüringerin, die mit jeweils Platz zwei an Silvester und Neujahr zum dritten und vierten Mal in ihrer Karriere auf das Weltcup-Podest lief - all das in diesen für sie so ereignisreichen Wochen, in denen sie Mitte Dezember in Trondheim ihren ersten Karrieresieg gefeiert hatte.