„Ein Meilenstein“ Frauen-Staffel beendet lange Durststrecke mit WM-Silber

Eine deutsche Frauen-Staffel war sogar letztmals 2009 auf das WM-Podest gelaufen, nun klappte es wie schon bei Olympia 2022 in Peking mit Silber. „Es ist der schwerere Part, so eine Leistung zu bestätigen. Wir haben im letzten Jahr an Selbstbewusstein dazugewonnen. Wir waren alle relativ locker“, sagte Hennig.