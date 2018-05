Langlauf-Olympiasieger: Marcus Heller beendet seine Karriere

Stockholm Der dreimalige Langlauf-Olympiasieger Marcus Hellner beendet seine Karriere. "Mir fehlt der Antrieb, den es braucht, um weiterzumachen", wird der 32 Jahre alte Schwede in heimischen Medien zitiert.

Hellner hatte 2010 in Vancouver Gold im Skiathlon über 30 km und mit der Staffel gewonnen. 2014 in Sotschi wiederholte er den Staffel-Sieg und holte Silber im Skiathlon. Überdies sicherte sich Hellner sieben WM-Medaillen, darunter Sprint-Gold 2011. Im Februar bei den Winterspielen in Pyeongchang lief er als Vierter im Teamsprint knapp an einer Medaille vorbei.