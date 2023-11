Snowfarming, Abwärme, Solar Muss denn Skifahren Klimasünde sein?

Hoher Energiebedarf, Wasserverschwendung, Eingriffe in die Natur, Abnutzung von Gletschern, viele Reisewege – die Liste der Vorwürfe ließe sich noch fortführen. Und sie richten sich an Profi- wie Freizeitsportler. So mancher, der den Sport gerade wegen der Natur, dem Outdoor-Erlebnis in den Bergen und der Bewegung an der frischen Luft genießen will, dürfte sich dabei inzwischen wie ein Umweltsünder fühlen. Was ist dran an der Klimasünde Wintersport?