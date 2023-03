Jarl Magnus Riiber Rekordmann mit Beigeschmack

Allzu lange wird Frenzel also den Titel des Rekordweltmeisters nicht behalten, selbst wenn sein Rivale am Samstag (Springen 10.30 Uhr, Skilanglauf 15.00 Uhr/ARD und Eurosport) patzen sollte. Immerhin: Frenzels fünf Triumphe in Folge im Gesamtweltcup wird der zuletzt lange erkrankte Riiber so schnell nicht einholen - schon jetzt steht fest, dass in diesem Winter ein anderer die Kristallkugel gewinnen wird.