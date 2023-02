ZDF bricht Übertragung im Finale ab Deutsche Skispringer jubeln über Medaillen für Wellinger und Geiger

ZDF-Zuschauer haben dabei in die Röhre gesehen. Der öffentlich-rechtliche Sender entschied sich, in der finalen Phase - sieben Springer warteten im zweiten Durchgang noch auf ihren Sprung, bis das Endergebnis feststehen sollte - wegzuschalten und stattdessen die Nachrichten pünktlich um 19 Uhr zu senden. Die Zuschauer mussten hektisch in den Livestream oder zu Eurosport wechseln, wenn sie das Finale nicht verpassen wollten.