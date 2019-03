14. Februar 2014: Neureuther ist in der Form seines Lebens, gewinnt in Bormio und Kitzbühel sowie in Adelboden als erster Deutscher seit 41 Jahren einen Weltcup-Riesenslalom - doch dann hat er auf der Anreise zu Olympia in Sotschi einen Autounfall: Schleudertrauma, Rippenprellung. Im Riesenslalom wird er Achter, im Slalom scheidet er aus.