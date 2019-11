Eisschnelllauf : Pechstein bringt Lebensgefährten als DESG-Präsident ins Spiel

Inzell Die Präsidentin der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG), Stefanie Teeuwen, ist mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurückgetreten. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat einen Kandidaten für die Nachfolge.

„Aus meiner Sicht kann es nur EINEN neuen Präsidenten geben:

- sehr erfolgreicher Unternehmer aus Berlin,

- begleitet mich seit 10 Jahren auf meinem Weg gegen die Unrechtssperre,

- geradlinig, klar & leistungsorientiert! Sein Name: Matthias Große“, postete sie am Donnerstagabend bei Facebook. „Nur dann wird sich sicher in diesem Verband auch etwas ändern!“, fügte die fünfmalige Olympiasiegerin hinzu. Zuvor hatt sie mitgeteilt, sie sei geschockt vom Rücktritt der Präsidentin. „Es ist bezeichnend für den Zustand unseres Verbandes!“