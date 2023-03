Ein bisschen fliegen Althaus schon heiß auf den „Monsterbakken“

Althaus fiebert dem „Monsterbakken“ in Vikersund schon jetzt entgegen. „Die magischen 200 Meter sind schon das Ziel. Ich freue mich, dass wir Frauen endlich auch fliegen dürfen“, sagte die neue Rekordweltmeisterin beim Empfang des SC Oberstdorf, an dem auch Mixed-Weltmeister Karl Geiger teilnahm. Die „K-und-K-Monarchie“, so der Moderator, startet Seite an Seite in die „Drei-Schanzen-Tournee“ mit Stationen in Oslo, Lillehammer und eben Vikersund. Dabei geht es an jedem Tag um Punkte für die Gesamtwertung.