„Sind noch nicht am Ende“ : Doping-Skandal um den Erfurter Arzt Mark S. womöglich noch größer

„Sind noch nicht am Ende“

Berlin Für die „Operation Aderlass“ ist längst noch kein Ende in Sicht. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) schließt eine Ausweitung des Blutdopingskandals um den Erfurter Mediziner Mark S. nicht aus.

Drei Monate nach den spektakulären Razzien bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld ist die "Operation Aderlass" noch längst nicht am Ende. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) glaubt sogar an eine Ausweitung des Blutdopingskandals.