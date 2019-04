Nach Doping-Skandal : Kronzeuge Dürr belastet auch Ex-Trainer Heigl schwer

Düsseldorf Der Doping-Skandal hielt in der vergangenen Saison den Wintersport in Atem. Nun hat Kronzeuge Johannes Dürr auch seinen ehemaligen Langlauf-Trainer schwer belastet.

"Was wir bestätigen können, ist, dass unser Mandant in den polizeilichen Einvernahmen ausgesagt hat, dass er in den Wettkampfsaisons unmittelbar vor Sotschi 2014 Dopingpräparate von Gerald Heigl erhalten hat, wobei es sich insbesondere um Epo-Präparate gehandelt hat", sagte Dürrs Rechtsbeistand Max Rammerstorfer im ARD-Morgenmagazin. Auch von den Blutdopingbehandlungen Dürrs soll Heigl von Anfang an gewusst und die Trainingspläne aktiv darauf abgestimmt haben.