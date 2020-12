Operation Aderlass : Mediziner Mark S. bietet Insider-Wissen für Anti-Doping-Kampf an

München Er steht im Mittelpunkt des größten Doping-Skandals der letzten Jahre: Der Erfurter Sportarzt Mark S, der über Jahre Winter- und Radsportler gedopt hat. Nun kündigte er vor Gericht an, den Ermittlern künftig bei der Aufdeckung weiterer Dopingnetzwerke helfen zu wollen.

Der Thüringer Arzt Mark S. will sich nach dem Ende seines Strafprozesses in München und seiner Haftzeit im Anti-Doping-Kampf engagieren. Der 42-Jährige biete sein Insiderwissen an, um künftige Betrüger zu schnappen oder präventiv gegen Doping im Sport zu arbeiten. Der Erfurter sagte am Dienstag in München, dass er damit vielleicht „etwas zurückgeben, Ausgleich schaffen“ könne.