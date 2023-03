Denkwürdige WM der Skispringerin Althaus krönt ihr Wintermärchen mit Bronze

Althaus musste den Triumph von der Großschanze in einem spannenden Wettkampf überraschend Alexandria Loutitt überlassen, die Kanadierin hat in ihrer Karriere bislang erst einen Weltcupsieg gefeiert. Silber ging an Titelverteidigerin Maren Lundby (Norwegen). Althaus hatte schon nach 120,5 m im ersten Durchgang auf Rang drei gelegen, den ein Sprung auf 128,0 m absicherte.