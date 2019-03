Haftbefehl gegen Sportarzt erlassen

28. Februar: Gegen den in Erfurt festgenommenen Sportmediziner wird Haftbefehl erlassen. In seiner Praxis sollen neben Ski-Langläufern auch Fußballer, Schwimmer, Radsportler, Handballer und Leichtathleten behandelt worden sein. Die Zollbeamten hatten bei dem 40-Jährigen Mark S. brisantes Material gefunden, zahlreiche Blutbeutel und eine Zentrifuge. Ihm war in seiner früheren Rolle als Radsport-Teamarzt schon die Verwicklung in Doping-Praktiken vorgeworfen worden. Er hatte dies stets bestritten.