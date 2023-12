Vierer-Weltcup in Innsbruck-Igls Friedrich und Lochner liefern sich nächsten Bob-Krimi

Das Duell der deutschen Bob-Weltmeister hat sich auch kurz vor Weihnachten fortgesetzt und könnte in diesem Winter zum Dauerbrenner werden. Olympiasieger Francesco Friedrich gewann am Sonntag den Vierer-Weltcup in Innsbruck-Igls, der gleichzeitig als EM gewertet wurde, und verwies Johannes Lochner um nur 14 Hundertstelsekunden auf den zweiten Rang - am Samstag hatte Lochner das Zweier-Rennen für sich entschieden, mit acht Hundertsteln Vorsprung auf Friedrich.