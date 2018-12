„Das verdient von mir keinen Respekt“: Deutsche Bobfahrerin verweigert Russin den Handschlag

Sigulda Annika Drazek hat bei der Siegerehrung nach ihrem Erfolg im Zweierbob für Aufsehen gesorgt. Die 23-Jährige verweigerte der russischen Dopingsünderin Nadeschda Sergejewa, die Zweiter wurde, den Handschlag. Später legte Drazek auch noch verbal nach.

Die Olympia-Vierte und Bob-Weltcupsiegerin Annika Drazek hat den Handschlag bei der Siegerehrung in Sigulda mit der russischen Dopingsünderin Nadeschda Sergejewa verweigert. Als einzige Athletin klatschte sie die zweitplatzierte russische Bobpilotin nicht ab und ging einfach vorbei. Zwei Tage nach ihrem Weltcupsieg beim Saisonauftakt in Lettland mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka erklärte sie in der ARD ihre Vorgehensweise: „Der Grund ist eigentlich ganz einfach für mich: Wer dopt, ist für mich kein Athlet. Sie hat das zweimal getan, zuletzt bei den Olympischen Spielen. Das verdient von mir keinen Respekt“, sagte Drazek.