„Wird Zeit, dass es losgeht“ Biathletin Herrmann-Wick ist bereit für die WM

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick fiebert dem Start der Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof entgegen. „Man merkt jetzt schon, dass sich eine positive Spannung aufbaut. Es wird Zeit, dass es losgeht“, sagte die 34-Jährige mit Blick auf das erste WM-Rennen an diesem Mittwoch mit der Mixed-Staffel. Welche vier aus dem zwölfköpfigen deutschen Aufgebot laufen, ist offiziell noch nicht bekannt. Aber Deutschlands größte Medaillenhoffnung Herrmann-Wick, die in dieser Saison für die bisher einzigen zwei Siege sorgte, ist mit Sicherheit gesetzt.