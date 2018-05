Wintersport: Ricco Groß trainiert Österreichs Biathlon-Herrren

Leipzig Der Deutscher war zuletzt Cheftrainer des russischen Teams. Nun soll der einstige Weltmeister und vierfache Olympiasieger die Österreicher zu Titeln führen.

Groß erhielt einen Zweijahresvertrag bis 2020, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwoch mitteilte. Sein Co-Trainer wird der Österreicher Ludwig Gredler. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Die österreichische Mannschaft hat zuletzt etwas an Boden verloren. Jetzt geht es darum das Potenzial der insgesamt sehr erfahrenen Mannschaft voll auszuschöpfen und junge Athleten an die Weltspitze heranzuführen“, sagte Groß in einer Verbandsmitteilung.