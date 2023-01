Überragende Herrmann-Wick, starke Staffel Biathletinnen für Heim-WM gerüstet

Am Tag nach ihrer Kampfansage an die Konkurrenz begnügte sich Denise Herrmann-Wick im Winterwunderland von Antholz mit der Zuschauerrolle. Entspannt sah die Verfolgungssiegerin in der Südtirol Arena dabei zu, wie ihre Teamkollegin Hannah Kebinger schon einige Meter vor der Ziellinie zum Jubeln ansetzte. Auch ohne Olympiasiegerin Herrmann-Wick stürmte die deutsche Biathlon-Staffel im letzten Wettkampf vor der Heim-WM erneut auf das Podest.