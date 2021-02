Wo findet die Biathlon WM dieses Jahr statt?

Genau zwanzig Jahre nach der ersten und bislang einzigen Biathlon-WM in Pokljuka geht es erneut nach Slowenien. Pokljuka ist dabei keine klassische Ortsbezeichnung, sondern der Name einer alpinen Hochebene im Nordwesten des Landes. Im Nationalpark Triglav gelegen, ist Bled die nächste kleine Stadt, in der viele Teams ihr WM-Quartier beziehen. Der Ort mit seinen gut 8000 Einwohnern am Bleder See ist im Sommer vor allem auch für seine Regattastrecke und als Gastgeber vergangenen Ruder-Weltmeisterschaften bekannt. Gut 20 Minuten beträgt die Fahrzeit auf die rund 1300 Meter hoch gelegene Pokljuka.