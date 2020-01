Wo findet die Biathlon WM dieses Jahr statt?

Die Biathlon-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr vom 13. Februar bis zum 23. Februar 2020 in Antholz in Südtirol statt. Es werden insgesamt zwölf Rennen ausgetragen. Die Strecke liegt auf 1600 Metern und ist damit die am höchsten liegende in der Biathlon-Saison.