„Das Märchen geht weiter“ Deutsche Biathleten schweben auf Wolke sieben

Auch Voigt setzt sich nach der Ära von Denise Herrmann-Wick in der Weltspitze fest. Mit nur einem Fehler und 18,5 Sekunden Rückstand holte die Thüringerin im Jagdrennen ihren zweiten Podestplatz des Winters und setzte sich auf Rang drei der Gesamtwertung. Ein „optimales Rennen“, so Voigt. Nur beim letzten Stehendschießen habe sie in Führung liegend „nicht so richtig die Nerven bewahrt“.