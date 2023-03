Auf den Spuren von Dahlmeier und Neuner Selina Grotian ist die neue große Hoffnung im deutschen Biathlon

Es ist eine der spektakulärsten Szenerien, die die Biathlon-Saison zu bieten hat: hoch über der norwegischen Hauptstadt thront die Skisprung-Schanze am legendären Holmenkollen, in deren Schatten sich das fulminante Stadion bettet. Die Zuschauer strömen in Massen den Berg hoch, selbst die Königsfamilie lässt sich an diesen Festtagen blicken. Ausgerechnet hier mittendrin wird ab Donnerstag auch die erst 18-jährige Selina Grotian sein. Zum Saisonfinale der Biathletinnen und Biathleten wird die frischgebackene vierfache Junioren-Weltmeisterin ihr Debüt bei den Besten ihrer Sportart geben. Der nächste Höhepunkt in dieser so glanzvollen Saison für das größte deutsche Nachwuchstalent, das längst mit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier verglichen wird.