Peking 2022: Das ist der deutsche Biathlon-Kader für Olympia

Insgesamt elf deutsche Biathletinnen und Biathleten wurden für die Olympischen Spiele in Peking nominiert. Bei den Spielen in Pyeongchang 2018 führte Deutschland den Medaillenspiegel im Biathlon mit insgesamt sieben Medaillen an. Doch die goldenen Zeiten scheinen erstmal vorbei. Bei der WM 2021 in Pokljuka gab es am Ende zwei Silbermedaillen, Aussichten auf Besserung sind kaum gegeben. Der Kader im Überblick.