Vorbereitung auf Olympia 2022 : Björndalen und Domratschewa werden Biathlon-Trainer in China

Björndalen und Domratschewa werden Biathlon-Trainer in China

Oslo China setzt in der Vorbereitung auf Olympia 2022 auf Ole Einar Björndalen. Die Biathlon-Ikone übernimmt die Verantwortung für das Nationalteam. Auch die Ehefrau des Norwegers ist involviert.

Das Biathlon-Traumpaar Ole Einar Björndalen und Darja Domratschewa soll Chinas Skijäger fit für Olympia 2022 in Peking machen. Knapp 18 Monate nach seinem Karriereende wird Norwegens Biathlon-Legende Chefcoach der Mannschaft und will für einen Aufschwung vor dem Höhepunkt im eigenen Land sorgen. Der Rekord-Olympiasieger und -Weltmeister übernimmt völlig überraschend die Verantwortung für alle Teams. Seine 33 Jahre alte Frau Darja Domratschewa, die selbst viermalige Olympiasiegerin ist, wird Trainerin der Damen.

„China ist sicherlich außergewöhnlich. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber irgendetwas wird er sich gedacht haben. Es wird interessant, es zu beobachten“, sagte der deutsche Cheftrainer Mark Kirchner am Donnerstag in Ruhpolding. „Wahrscheinlich kann er immer noch nicht genug vom Biathlon kriegen.“ Sicherlich dürften die Jobs aber richtig gut bezahlt sein und das Ehepaar dem Lockruf gefolgt sein.