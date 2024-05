Nach Aus in Slowenien Posse um Trainerengagement von Ricco Groß in Bulgarien

Im April hatte Groß sein überraschendes Aus als slowenischer Chefcoach verkündet. Sein eigentlich bis 2026 datierter Vierjahresvertrag war vorzeitig beendet worden. Diesen Posten hatte der neunmalige Weltmeister 2022 angetreten. Während seiner Trainerlaufbahn war Groß auch schon im deutschen Verband bei den Frauen in Verantwortung gewesen, zudem in Russland und in Österreich. In Bulgarien sollte der gebürtige Sachse einen Vertrag bis zum Ende der Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina d'Ampezzo und Mailand erhalten.