Frühere Langläuferin und Biathletin : Miriam Neureuther beendet Leistungssport-Karriere

München Die ehemalige Langläuferin und Biathletin Miriam Neureuther hat ihre Karriere im Leistungssport beendet. Die 29-Jährige und ihr Mann Felix Neureuther erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

„Ich glaube, dass sich das Thema bei mir definitiv erledigt hat“, sagte sie am Dienstag in München. Die 29-Jährige, die vor ihrer Hochzeit mit dem langjährigen Skirennfahrer Felix Neureuther Gössner hieß, erwartet ihr zweites Kind und will sich auf die Familie konzentrieren. „Ich habe gemerkt, dass es für mich wichtigere Dinge gibt“, sagte die frühere Biathlon-Weltmeisterin bei der Vorstellung eines Kinderbuchs über gesunde Ernährung, das sie mit ihrem Mann geschrieben hatte.