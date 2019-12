Sieg an Norwegen : Spektakulärer Dahlmeier-Abschied auf Schalke

Gelsenkirchen Die deutsche Biathlon-Königin Laura Dahlmeier liefert im letzten Rennen ihrer Karriere eine beeindruckende Leistung ab. Der Sieg ging bei der World Team Challenge auf Schalke aber an ein norwegisches Duo.

Als Laura Dahlmeier das letzte Mal in ihrer Karriere die Ziellinie passierte, erhob sich das begeisterte Schalker Publikum geschlossen von seinen Sitzen. Mit dem vierten Platz bei der World Team Challenge auf Schalke verabschiedete sich die treffsichere "Frührentnerin" vor 46.412 Zuschauern in der ausverkauften Fußballarena in Gelsenkirchen spektakulär von der internationalen Biathlon-Bühne.

Der Sieg bei der 18. Auflage des Showevents ging an Marte Olsbu Röiseland und Vetle Sjastad Christiansen aus Norwegen. Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier, die im Anschluss an die vergangene Saison zurückgetreten war, ließ beim Massenstart- und Verfolgungsrennen gemeinsam mit ihrem kurzfristig eingesprungenen Mixed-Partner Philipp Nawrath das zweite deutsche Duo bestehend aus Denise Herrmann und Benedikt Doll hinter sich, das nur Neunter wurde.

Und sie bewies, dass sie noch immer konkurrenzfähig ist - und wurde dabei frenetisch von den Fans in der Arena gefeiert. In der schwer zu befahrenen Loipe, in der viele Athleten ihre Probleme hatten, fuhr sie gegen die anwesende Weltspitze auf Augenhöhe. Nach dem zweiten Platz im Massenstartrennen sagte sie: "Bis jetzt fühlt es sich ganz gut an."