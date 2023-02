Biathlet Dmytro Pidruchnyi „Wettkämpfe zu machen, während zu Hause Krieg ist, ist mental schwierig“

Ich habe etwa drei Monate lang in der Nationalgarde gedient, fast von Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine an. Wir hatten verschiedene Aufgaben, aber die meiste Zeit patrouillierten wir in der Stadt, in der ich wohne, Ternopil, und bildeten uns in militärischen Angelegenheiten aus. Ich diente zwar, war aber nicht an vorderster Front, sondern blieb die ganze Zeit über am selben Ort und durfte ab und zu nach Hause gehen.