Porträt Das ist Franziska Preuß

Die Saison 2022/23 mit der Heim-WM in Oberhof begann für Preuß mit einem Rückschlag. Nachdem sie bereits in der Vorsaison mit einer Verletzung und Erkrankungen zu kämpfen hatte, warfen sie auch nun Infekte immer wieder zurück. Deswegen verzichtete Preuß auf die Teilnahme an der WM und gab nach dem Weltcup in Antholz auch bekannt, dass sie die Saison vorzeitig beendet. Sie müsse nun „die Ursachen für die immer wiederkehrenden Infektionen und Entzündungen“ herausfinden.