Gibt es Rennen in Deutschland?

Es gibt zwei Weltcups in Deutschland, allerdings nur an einem Ort: In Oberhof. Die traditionelle Veranstaltung in Ruhpolding wurde coronabedingt gestrichen und wird nun vom 13. bis 17. Januar 2021 in Oberhof ausgetragen. Der eigentliche Weltcup in Oberhof findet vom 7. bis 10. Januar statt. In Ruhpolding wird dafür am 28. Dezember die World Tour Challenge ausgetragen, die nicht zum Weltcup zählt und üblicherweise auf Schalke stattfindet.