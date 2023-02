Biathlon-Sportdirektor über WM-Chancen „Auch die Norweger müssen im Einzel erstmal gut schießen“

„Bis auf die Mixed-Staffel sind wir eigentlich wirklich zufrieden. Mit dem Weltmeistertitel und dem zweiten Platz von der Denise ist es natürlich toll, aber für uns, als Verantwortliche für die Mannschaft, ist es mindestens genauso wichtig, was wir dahinter sehen“, sagt Bitterling und weist auf die mannschaftliche Geschlossenheit bei den Herren und die auf einmal sehr stabilen Ergebnisse von Justus Strelow hin. Und bei den Frauen falle es besonders auf. Vor allem in der Verfolgung zeigten in Sophia Schneider und Hanna Kebinger zwei junge Athletinnen mit ihren Platzen fünf und acht, welches Potenzial sie haben. „Für Sophia Schneider und Hanna Kebinger ist es eigentlich ein idealer Zeitpunkt, sich jetzt auch ein bisschen zu zeigen. Das sehen die Leute, da kommt auch was, wenn die Älteren irgendwann mal aufgehört haben. Und das freut uns natürlich“, betont der Sportdirektor.