Nach Herzinfarkt : Ex-Biathlon-Trainer Pichler nicht mehr im künstlichen Koma

Ruhpolding Der frühere Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler (65) befindet sich nach seinen Herzproblemen auf dem Weg der Besserung. Pichler hatte vor einer Woche einen Herzstillstand erlitten.

„Er sagt auch schon wieder, was er braucht und was nicht“, sagte Claus Pichler, der zwölf Jahre lang Bürgermeister in der Biathlon-Hochburg Ruhpolding war. Wolfgang Pichler war am Sonntag vor einer Woche im bayerischen Waging am See bei einer Radtour verunglückt und musste wiederbelebt werden.