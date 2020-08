Ex-Biathletin : Dahlmeier überquert Alpen auf dem Rad - in 15 Stunden

View this post on Instagram

#bucketlist : Garmisch-Partenkirchen --> Gardasee #transalp in 1 Day ✅ Meinen ersten Ferientag konnte ich perfekt nutzen und endlich eine Eintagestransalp machen 🚴🏼‍♂️🇮🇹 Die Route übers #timmelsjoch war ein steiles Highlight, im Wind zwischen Bozen und Trento verfluchte ich meine Motivation die Tour alleine fahren zu wollen🌬️, aber der Anblick des #lagodigarda bei untergehender Sonne ist jedes mal auf's neue umwerfend...Das mediterrane Klima Italiens habe ich in #Coronazeiten doch etwas vermisst...oder war es die italienische Pizza Abends mit Freunden?? 🍷🍕 #bettertobefAst #transalp #radreise #lagodigarda #bellaitalia #KornspitzSportTeam #adidasterrex