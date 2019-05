„Operation Aderlass“ : Deutsche Biathleten sollen nicht in Blutdoping-Skandal verwickelt sein

Berlin Deutsche Biathleten sollen nicht in den Skandal um den mutmaßlichen Doping-Arzt Mark S. verwickelt sein. Biathlon soll die fünfte betroffene Sportart sein.

Aus dem deutschen Biathlon-Team soll kein Sportler in den Blutdoping-Skandal um den mutmaßlichen Drahtzieher Mark S. aus Erfurt verwickelt sein. Dem Deutschen Skiverband liegen bisher keine dementsprechenden Erkenntnisse dazu vor. „Von daher gehen wir nach wie vor davon aus, dass keiner unserer Athletinnen oder Athleten in die Dopingmachenschaften in Erfurt verstrickt ist“, sagte Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation im DSV, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Man habe Kontakt mit dem Weltverband IBU aufgenommen. „Auch dort liegen keine weiteren Informationen vor“, erklärte Schwarzbach.