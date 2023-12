Menschen des Jahres Eine strahlende Biathlon-Königin

Denise Herrmann-Wick, Strahlefrau des Jahres 2023 – auch diesen Titel hätte die ehemalige Biathletin verdient. Selten zuvor präsentierte sich die Deutsche so entspannt und gelassen im Weltcup. Fast immer hatte sie ein Lächeln für Fans und Kameras parat. Bei der Heim-WM in Oberhof wich das Lächeln schließlich einem Sieger-Strahlen. Ausgelassen jubelte die inzwischen 35-Jährige über Gold und Silber und führte den deutschen Partyzug zur passenden, inoffiziellen WM-Hymne an. Als sei alle Last der vergangenen Jahre, ihre Erfolge bestätigen zu müssen, von ihr abgefallen, steckte sie Zuschauer, Teamkollegen und Konkurrentinnen mit ihrer unbeschwerten Art und guten Laune regelrecht an.