Überraschungen im Team : Das ist der Kader des Deutschen Skiverbandes für die Biathlon-WM 2021

Pokljuka Philipp Horn fehlt im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes für die Biathlon-WM in Slowenien überraschend. Außerdem nehmen die Trainer zwei Athleten weniger mit als sie dürften. Angeführt wird das deutsche Team in Pokljuka von Franziska Preuß und Arnd Peiffer.

Die deutschen Biathleten reisen mit nur zehn statt der möglichen maximal zwölf Starterinnen und Starter zur WM ins slowenische Pokljuka. Wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte, wurden auch Einzel-Vizeweltmeisterin Vanessa Hinz, Johannes Kühn und Roman Rees trotz der nicht erfüllten internen Norm für die Titelkämpfe nominiert. Nicht berücksichtigt wurde etwas überraschend Philipp Horn, der im Vorjahr bei der Weltmeisterschaft in Antholz mit der Herren-Staffel noch die Bronzemedaille gewonnen hatte. Auch der 26-Jährige hatte die Qualifikationsnorm verpasst.

Bei den Frauen sind an den neun Wettkampftagen neben Hinz noch Denise Herrmann, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt und Janina Hettich dabei. Die 26 Jahre alte Preuß gilt nach zuletzt starken Leistungen mit Podestplätzen als eine der Mitfavoritinnen in den Einzelrennen. Denise Herrmann muss vor allem ihre Fehler am Schießstand wieder in den Griff bekommen, um konkurrenzfähig zu sein.