Herausforderung am Schießstand Worauf es im Biathlon beim Schießen ankommt

Deutschlands Johannes Kühn hat zum Beispiel nur eine Trefferquote von knapp unter 80 Prozent. Im Sprint und in der Verfolgung zeigte er sich bei der WM nun aber weitgehend souverän am Schießstand und schaffte so dann auch die besten Gesamtleistungen der Saison. Im Sommer hatte er mit dem neuen Trainer Uros Velepec daran gearbeitet, mehr Routine in die Abläufe beim Schießen zu bekommen.