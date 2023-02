Sophia Schneider und Hanna Kebinger Biathlon-Talente machen bei WM Hoffnung auf erfolgreiche Zukunft

Doch spätestens nach dem frühen Rücktritt von Laura Dahlmeier im Frühjahr 2019 wurden die Sorgen um die Erfolgssportart Biathlon in Deutschland größer. Die ganz großen Talente, die in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Vorgängerinnen treten könnten, waren nicht zu erkennen. Franziska Preuß wurde als aussichtsreichste Kandidatin auf größere Erfolge gehandelt, Denise Herrmann, die damals noch nicht Herrmann-Wick hieß, war zwar gerade Weltmeisterin in der Verfolgung geworden und weckte Hoffnungen auf die nächste Erfolgsserie. Es war aber auch ersichtlich, dass die ehemalige Langläuferin vor allem im Schießen zu oft noch zu unsicher war. Und sie war als Umsteigerin aus dem Langlauf damals auch immerhin schon 30 Jahre alt. Preuß hatte vor allem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen und Infekten zu kämpfen. Andere Athletinnen konnten sich im Weltcup etablieren, nicht aber in der Weltspitze.