Erfolge in Oberhof Biathletinnen machen bei Heim-WM Lust auf mehr

Das große Ziel des Deutschen Skiverbandes, mit der Heim-WM einen neuen Biathlon-Boom auszulösen, haben sie zumindest zum Teil erreicht. Begeistert wurden sie von den Fans gefeiert. Von denen hätten allerdings durchaus mehr in die Arena kommen können. Lediglich drei WM-Tage waren ausverkauft. Knapp 152.000 Zuschauer kamen an den neun Wettkampf-Tagen. Etwas mehr als 211.000 Tickets hätten verkauft werden können. Ein Biathlon-Boom sieht anders aus. Aber wenn die jungen Biathletinnen ihr Potenzial in den nächsten Jahren ausschöpfen, wird sich das ändern. Bei den Männern gibt es allerdings noch mehr zu tun. Denn dort fehlt es derzeit überhaupt an Nachwuchs, der den Etablierten Konkurrenzdruck machen könnte.