Biathlon-WM in Oberhof Strelow springt ein und liefert ab

Am Tag des Einzelrennens war das dann aber alles hinfällig. Johannes Kühn musste krank für das Rennen absagen, Strelow stand damit wieder auf der Startliste und hatte die nächste Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Die nutzte er. Mit Rang 13 verpasste er die Top Ten wieder nur knapp. Mit Startnummer neun ging er ins Rennen. Knapp vor Weltmeister Johannes Thingnes Bö (11). Die erste Runde lief der Sachse gute Zeiten. Im Schießen blieb er fehlerfrei. Bö musste er jedoch früh an sich vorbeiziehen lassen. „Ich habe kurz rübergeguckt. Ich weiß, dass ich da nicht mitlaufen kann. Es ist beeindruckend, was er leisten kann“, sagte Strelow über die Szene. Bei den Zwischenzeiten blinkte sein Name auch in Runde drei und vier aber weiterhin unter den ersten Fünf auf – weil der Deutsche auch im zweiten und dritten Schießen alle Scheiben traf. Auf der Strecke wuchs allerdings wie erwartet der Abstand zu Bö, Quentin Fillon Maillet oder Sturla Holm Lagreid. Im Langlauf konnte er auch am Dienstag mit der Weltspitze noch nicht über fünf Runden mithalten. Bei der reinen Laufzeit lag der Deutsche am Ende nur auf Rang 40, mehr als fünf Minuten hinter den besten Läufern. Auch im Sprint und in der Verfolgung hatte Strelow in der Loipe mehrere Minuten liegen lassen. Ein Fehler im letzten Schießen brachte Strelow zudem am Dienstag eine Strafminute ein.