Biathlon-WM Oberhof Wer soll Dominator Bö stoppen?

Eine Ende seiner Siegesserie ist nicht abzusehen. Selbst in den Staffelrennen dürfte Norwegen bei dieser WM kaum zu stoppen sein. Denn neben Dominator Bö haben die Norweger noch mindestens drei Biathleten im Team, die die meisten Konkurrenten locker hinter sich lassen können. Im WM-Sprint gingen so dann in der ersten WM-Woche auch alle Medaillen an Norwegen, fünf Norweger kamen unter die besten Sechs. In der Verfolgung und im Einzel gewann jeweils Sturla Holm Laegreid Silber hinter Bö, der aber selbst in seinem starken Team der Überflieger ist.