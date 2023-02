Biathlon-WM in Oberhof Ein Lichtblick nach bitterer Enttäuschung für Vanessa Voigt

„Eigentlich würde ich gerne hier stehen und kritisch über meine beiden Fehler sprechen. Aber heute muss ich einen Schritt zurückgehen, und muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Rennen“, sagte Voigt. Das Rennen sei ein Lichtblick für sie nach der ersten WM-Woche, in der sie viel geweint, aber auch viel über die für sie neue Situation gesprochen habe. „Seit zwei Jahren geht es bei mir stetig bergauf und dann so eine Enttäuschung, gerade in meiner Heimat zu erleben, das schmerzt sehr“, gab die jüngste im deutschen Team zu. Sie habe sich erst wieder klar machen müssen, was sie in den letzten Jahren geleistet habe, um nun auch bei der Heim-WM den Spaß an ihrem Sport zu genießen. „Ich bin heute wieder mit den Zuschauern gelaufen, nicht gegen die Zuschauer“, sagt Voigt. Daran will sie nun anknüpfen.